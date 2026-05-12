Украинские пилоты дронов 'разгромили' силы НАТО на учениях в Швеции

На учениях Aurora 26 украинские FPV-пилоты продемонстрировали, как быстро дроны меняют баланс сил на поле боя.

Швеция вместе с союзниками по НАТО провела на острове Готланд масштабные военные учения Aurora 26, в которых приняли участие американские, шведские и украинские подразделения, пишет АР.

Одной из ключевых особенностей маневров стало участие украинских операторов беспилотников, которые не только делились боевым опытом, полученным в войне против России, но и фактически продемонстрировали НАТО, насколько быстро меняется современная война.

Сценарий учений предполагал угрозу для Швеции со стороны неназванного государства, стягивающего силы к восточным границам Альянса. Отрабатывались не только классические боевые действия, но и гибридные угрозы – диверсии, перебои с электроэнергией, кибератаки и проблемы с логистикой. По словам руководителя учений, контр-адмирала Йонаса Викстрёма, подобный сценарий "теоретически может стать реальностью уже завтра".

Особое внимание во время маневров уделялось беспилотникам. Украинские FPV-операторы выступили в роли условного противника и, как признали сами участники учений, сумели быстро вывести из строя шведские подразделения в тренировочном эпизоде. Один из украинских пилотов с позывным "Тарик" рассказал AP, что учения приходилось несколько раз останавливать, чтобы шведские военные могли скорректировать свои действия. По его словам, в условиях реального боя подразделение уже было бы уничтожено.

Украинские военные объясняют, что армии стран НАТО пока только начинают адаптироваться к той реальности, с которой Украина живет уже несколько лет. Речь идет не только о массовом применении FPV-дронов, но и о постоянной угрозе разведывательных беспилотников, ударов с воздуха и радиоэлектронной борьбы.

Еще один украинский оператор с позывным "Карат" отметил, что западным армиям необходимо намного быстрее осваивать тактику борьбы с дронами и методы выживания на поле боя. По его словам, без практического опыта сложно понять, насколько уязвимыми становятся позиции, техника и даже передвижение личного состава в условиях постоянного наблюдения с воздуха.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Клаэссон фактически подтвердил, что украинский опыт сегодня становится критически важным для НАТО. Он подчеркнул, что союзникам необходимо срочно учиться противодействию беспилотникам и перенимать методы маскировки и выживания, которые украинские военные уже применяют на фронте.

Учения проходили на фоне растущей обеспокоенности в Европе относительно надежности американских гарантий безопасности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе. Дополнительную тревогу вызывают и сообщения о переброске части американских систем ПВО и вооружений на Ближний Восток из-за войны с Ираном.

Готланд, где проходили маневры, считается одной из ключевых точек безопасности в Балтийском регионе. Остров расположен между Швецией и российским Калининградом, где размещены российские ракетные комплексы. В Стокгольме не скрывают, что рассматривают возможные сценарии давления со стороны Москвы, включая попытки проверить готовность НАТО к коллективной обороне, говорится в публикации.

На этом фоне украинский опыт войны против России все чаще рассматривается в Европе не как локальный конфликт, а как модель будущих войн, к которым западные армии оказались готовы лишь частично.

Перспективы сотрудничества НАТО-Украина

Напомним, 9 мая экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к созданию европейского оборонного Альянса на фоне скандальных заявлений президента США Дональда Трампа. Расмуссен считает, что в союз должна войти Украина.

Ранее бывший глава аппарата Министерства обороны Федеративной Республики Германия Нико Ланге заявил, что Украина может стать частью общего оборонного щита НАТО на фоне угроз со стороны России. Это заставит Кремль отказаться от агрессии в сторону Балтии.

