Нардеп от 'Европейской солидарности' Синютка за время войны в несколько раз увеличил свое состояние

Судя по декларации, в этом году Олег Синютка получал заработную плату только в качестве народного депутата и преподавателя одного из львовских вузов.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Олег Синютка за время полномасштабного вторжения значительно увеличил свое состояние: приобрел несколько объектов коммерческой недвижимости, домов и квартир. Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа, опубликованная на сайте НАПК.

Так, в 2025 году депутат от партии Петра Порошенко приобрел несколько объектов коммерческой недвижимости, квартиру, земельный участок в Ивано-Франковске, а также автомобиль - AUDI E-TRON, стоимостью почти 1,2 млн грн.

За год до этого Олег Синютка задекларировал еще несколько объектов недвижимости, в частности жилой дом площадью 274 кв. метра и два земельных участка во Львовской области. В 2023 году - стал владельцем нежилого помещения площадью 165 кв. метров.

При этом, исходя из декларации чиновника, заработную плату в этом году Олег Синютка получал только как народный депутат и преподаватель одного из львовских вузов.

Напомним, ранее Олег Синютка попал в скандал после своего поста в социальных сетях, в котором упрекнул военных в "лишнем пиаре". "Меньше бравады об украинских ракетах и беспилотниках! Больше их работы!" - написал тогда нардеп от ЕС.

Этот пост возмутил украинских защитников, которые потребовали от нардепа извинений. "Украинские ракеты и дроны созданы вопреки таким, как он и его шеф Порошенко. Ведь во время президентства Петр Алексеевич сделал все возможное, чтобы развалить обороноспособность Украины", - написал тогда по этому поводу военнослужащий и общественный деятель Даниил Яковлев.

Также напомним, что руководитель Олега Синютки - Петр Порошенко продолжает получать сверхприбыли даже во время полномасштабного вторжения. Так, лидер партии "Европейская солидарность" за 2025 год заработал около 1,9 млрд грн. Супруга Порошенко - депутат Киевского городского совета Марина Порошенко в 2025 году получила 2 млрд грн дохода, из которых почти 1 млрд - подарок от мужа.

