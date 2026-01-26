'РФ не имеет права диктовать условия': посол Франции высказался о размещении миротворцев

Весьер считает, что сложные вопросы, такие как размещение миротворцев, следует обсуждать в ходе прямых переговоров между Украиной, Россией, Европой и США.

Россия не имеет никаких законных оснований возражать против решения Украины о запросе на размещение иностранного контингента на своей территории, высказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" свое мнение посол Франции в Украине Гаэль Весьер.

Он отметил, что если Украина решит, что необходимо разместить иностранных миротворцев на своей территории, то это будет ее выбором.

"Россия не имеет права – ни юридического, ни законного – диктовать условия суверенной стране Украина. Если Украина решит пригласить союзников на свою территорию – это ее полный суверенный выбор. У России нет никаких законных оснований возражать", – подчеркнул Весье.

Более того, по мнению посла Франции, если Россия теоретически решит манипулировать этим вопросом и не даст согласия на прекращение огня, то россиянам "придется нести ответственность за блокирование прогресса".

Весьер добавил, что это также будет означать, что Россия не заинтересована по-настоящему в окончании войны.

"Именно такие сложные вопросы нужно обсуждать – и это включает прямые переговоры между Украиной, Россией, Европой и Соединенными Штатами", – поделился посол Франции.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что в воскресенье, 1 февраля, может состояться очередная трехсторонняя встреча представителей Украины, России и США. Зеленский поделился, что на прошлой встрече представители трех стран обсуждали вопросы более военного характера. В частности, речь шла о шагах для окончания войны и мониторинге. Президент Украины подчеркнул, что единственной причиной, по которой война до сих пор продолжается, является Россия.

Также мы писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил возможность отправки военных в Украину после завершения войны с лидерами фракций в парламенте. Как отмечает Le Monde, Макрон заверил, что французские военные в таком случае не будут находиться на передовой, а будут размещены "далеко от фронта". Лидер "Непокоренной Франции" в Национальных собраниях Матильда Пано заявила, что ее фракция будет требовать мандат ООН на отправку войск на территорию Украины после того, как состоится подписание мирного соглашения.

