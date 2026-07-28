В Польше разразился новый скандал, связанный с оскорблениями в адрес украинца: полиция начала расследование

Поляк оскорблял украинца и говорил, чтобы тот убирался из его страны и уходил на войну.

Недалеко от Кракова (Польша) поляк на предприятии выкрикивал ксенофобские лозунги в адрес украинца, пытался отобрать у него телефон. Как сообщает УНИАН, это видно на видео, которое распространилось в социальных сетях.

На нём мужчина в строительном шлеме и жилете на польском языке с использованием нецензурной лексики обзывает украинцев. Он называет его бандеровцем.

"На фронт, су*а" и "Путин вас ждет", – выкрикивает мужчина. Затем он пытается вырвать телефон у того, кто ведет видеосъемку.

Видео дня

Полиция Малопольского воеводства в Facebook сообщила, что ведет расследование. Окружное управление полиции в Кракове ведет дело по факту уголовных угроз и дискриминации по национальному признаку.

"Собранные по этому делу доказательства будут переданы в прокуратуру", – говорится в сообщении.

Компания Grupa Stadnicki осудила действия своего сотрудника, отметив, что он больше не представляет предприятие. При этом там подчеркнули, что в их организации действует правило нулевой терпимости к любым агрессивным действиям.

Нападения на украинцев в Польше

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Польши Кароль Навроцкий больше не может молчать о вспышке насилия в стране, в результате которой все чаще страдают и граждане Украины.

Туск отреагировал на недавние случаи избиения украинцев в Польше, в частности на инцидент во Вроцлаве.

Туск отметил, что не случайно мужчина, избивший украинку, хвастался, будто он является защитником границ. Он отметил, что нарушители чувствуют себя безнаказанными.

27 июля в сети распространилось видео нападения на украинских граждан – мужчину и женщину. Трое мужчин подошли к ним на парковке, окружили и сильно избили.

Впоследствии правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в нападении на граждан Украины во Вроцлаве. Еще одного разыскивают.

Как сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в сети X, Украина ожидает объективного и беспристрастного расследования.

Сибига поблагодарил польские власти и правоохранительные органы за "оперативную, принципиальную и своевременную реакцию". Заверил, что Украина будет следить за ходом дела.

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