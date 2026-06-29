В Беларуси заявили о готовности жестко ответить Украине в случае провокации

По словам заместителя министра иностранных дел Беларуси, украинцы знают об этом.

Беларусь ответит с применением всего своего потенциала, если Вооруженные силы Украины пересекут ее границу. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета в интервью RT.

"Если граница будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала", - сказал он.

По словам Секреты, украинцы знают об этом.

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Напомним, что ранее беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что недавно он встретился с представителями президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, качество войны мгновенно изменится, если втянуть в неё Беларусь.

Ретрансляторы в Беларуси - важные новости

Напомним, что 19 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Беларусь остановила работу ретрансляторов на своей территории, которые корректируют российские атаки дронов по Украине. Он подчеркнул, что в противном случае Украина сделает это самостоятельно через неделю.

Позже Зеленский сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси прекратили свою работу. Он отметил, что пока неизвестно, демонтировали ли их.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко поделился, что Россия все еще продолжает оказывать влияние на Беларусь. На её территории фиксируется наращивание военных инфраструктурных объектов.

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