Крымский мост снесут, и РФ уже мстит: ведьма сделала громкий прогноз о войне в Украине

Мария Тихая предрекла новые удары России.

Построенный Россией так называемый Крымский мост скоро снесут, и Москва уже мстит Киеву за продолжающуюся "крымскую" операцию по деоккупации территорий юга Украины. Такой прогноз сделала украинская ведьма Мария Тихая.

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"Крымский мост уже на соплях держится… Крымского моста не будет, его снесут. Россияне будут мстить. Выпадают карты обстрелов. Сейчас много обстрелов будет… Они будут мстить так называемому, как они говорят, киевскому режиму… Они сейчас будут мстить обстрелами югу страны, много обстрелов по югу будет. Также много обстрелов будет именно по Киеву - там, где "центр принятия решений", - предупредила ведьма во время трансляции.

По ее словам, Россия будет пытаться "устранить генералов, глав СБУ, людей, которые руководят крымской операцией".

Что касается обстрелов в целом, то как подчеркнула Тихая, все лето россияне будут атаковать украинскую территорию вдвое чаще, но по итогам у них "ничего не получится":

"Что бы они не делали, все это сводится к ничему, к пустоте".

Ведьма акцентирована, что юг Украины вместе с Крымом будет деоккупирован, и произойдет это внезапно.

Напомним, ранее УНИАН писал, как астролог Влад Росс ошеломил новым прогнозом, когда закончится война в Украине.

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