Среди наиболее знаковых документов, над принятием которых активно работал комитет, Качура, в частности, назвал Избирательный кодекс с открытыми списками кандидатов.

За два года работы Верховной Рады девятого созыва комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел 112 законопроектов, обеспечило принятие 27 законов и 67 постановлений Верховной Рады, войдя в число наиболее производительных продуктивных комитетов.

Об этом написал заместитель председателя комитета, депутат Верховной Рады Александр Качура (фракция "Слуга народа") в своем блоге на Цензор.net.

Он пояснил, что от того, насколько качественно и оперативно работают комитеты Рады в значительной степени зависит качество, скорость, а иногда и сам факт принятия законопроектов.

"В Верховную Раду поступает проект закона. Если его тематика соответствует направлениям работы нашего комитета - его присылают нам на рассмотрение. И только после того, как комитет проведет его экспертизу и подготовит свое заключение - документ выносится на рассмотрение парламента", - рассказал он.

К ведению комитета по вопросам организации государственной власти относятся проекты законов и постановлений парламента, касающиеся организации и деятельности Президента, Кабинета Министров, центральных и местных органов исполнительной власти, выборов, референдумов. Кроме того, комитет отвечает и за вопросы политики регионального развития, градостроительства, благоустройства, строительства и архитектуры.

Среди наиболее знаковых документов, над принятием которых активно работал комитет, Качура, в частности, назвал Избирательный кодекс с открытыми списками кандидатов, о необходимости принятия которого годами говорили почти все политические партии и международные партнеры Украины.

Также важным было принятие и Закона Украины "О народовластия через всеукраинский референдум".

"Учитывая тот факт, что предыдущая редакция закона о референдумах была признана неконституционной еще в 2018 году, принятие нового закона было крайне необходимым, чтобы обеспечить возможность реализации украинцами их конституционных прав", - подчеркнул нардеп.

Еще один весомый закон, принятый при непосредственном участии комитета - это Закон Украины "Об особой процедуру устранения Президента Украины с поста (импичмент)", который восстановил систему сдержек и противовесов и обеспечил реальные инструменты парламентского контроля за деятельностью Президента.

Автор: Иван Бойко