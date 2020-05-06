КГГА хочет "распилить" полмиллиарда гривень с фирмой находящегося в розыске Святаша – СМИ

Киевская городская государственная администрация планирует купить у фирмы находящегося в розыске беглого олигарха Дмитрия Святаша автобусы по завышенной на 30% цене. Об этом говорится в расследовании Антикор, сообщает КП.

"В 2020 году Киев решает взять в лизинг 200 автобусов МАЗ, причем, не только 12-метровых, как в 2017 году, но и 18-метровых. "Киевпастранс" вместе с лизингодателем – "Укргазбанком" – готовят договор, который предлагается рассмотреть на заседании Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета 16 апреля", – говорится в материале.

Однако, по данным издания, депутаты отказывались даже рассматривать этот вопрос. И дело тут в самом договоре о лизинге.

"Во-первых, согласно документу, на каждый из 12-метровых автобусов МАЗ предполагается потратить 202 тыс. евро. Хотя в 2017 они были куплены почти на 50 тыс. евро дешевле. А сейчас в аналогичной комплектации доступны в Украине еще дешевле – за 135 тыс. евро. То есть, договор предполагает потратить на каждый автобус на 67 тыс. евро больше, чем необходимо. На 18-метровых автобусах, за которые хотят заплатить по 288 тыс. евро, этот коррупционный зазор еще больше! В итоге из выделяемых на закупку 50 млн евро (или 1,5 млрд гривен) более 30% будут просто распилены чиновниками КГГА и дилером!", – подчеркнули в СМИ.

Второй важный момент, по их информации, в том, что на сей раз Киев решил отказаться от услуг проверенного поставщика – "МАЗтранссервиса". И, согласно лизинговому договору, задумал купить автобусы у ООО "Автомобильная компания "Укравтоторг".

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"А компания эта принадлежит одиозному олигарху Дмитрию Святашу, который находится в розыске НАБУ за присвоение 1,1 млрд гривен "Укрсиббанка". Причем, вплоть до 24 апреля владельцем компании "Укравтоторг" напрямую значилась мать олигарха Лариса Святаш. Но аккурат после заседания комиссии Киевсовета, когда среди депутатов начались пересуды на эту тему, владельца срочно сменили. Теперь им значится кипрский офшор через некое ООО "Неон Сити Груп". Впрочем, замести следы не удалось! Так как среди основателей "Неон Сити Груп" значится ООО "ФАВ-Украина". А его конечным бенефициаром прямо указана же мать Дмитрия Святаша – Лариса. Причем, она же вместе с его отцом Владимиром прописаны как основатели компании", – говорится в результатах расследования.

По данным СМИ, в КГГА очень серьезно настроены по данному вопросу и не намерены отступаться от идеи распилить миллионы гривен киевлян с Дмитрием Святашем даже после демарша ряда депутатов.

"И сейчас они пытаются "переломать через колено" каждого депутата в отдельности, чтобы те проголосовали. Их запугивают, мол, если провалите это решение, то все киевляне узнают: из-за вас не купили 200 новых автобусов и вы – за "маршрутчиков". Одно понятно точно: подобные "распилы" в таких масштабах невозможны без прямого согласования с высшим руководством КП "Киевпастранс", профильного департамента КГГА и ее ТОПов вплоть до главы. А навязчивое желание провернуть эту схему именно с беглым уголовником Святашем дает повод говорить о преступном сговоре на самом высоком городском уровне", – резюмируется в материале.