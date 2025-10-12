Не только в Азии и Африке, но даже в Европе и США демократия теряет позиции, уступая популистам с автократическим уклоном.

Мир переживает невиданный кризис демократии. Демократические институты в Европе и США дают сбои, а в развивающихся странах общества начинают сомневаться, что построение демократии является правильным путем. Об этом в авторской статье для The Guardian пишет обозреватель международной политики Саймон Тисдалл.

"По всей Европе, в Великобритании и США недоверие и обиды ежедневно углубляют политическую дисфункцию и социальные разногласия. Убеждение, что демократия является лучшей формой правления для современного мира, уменьшается, особенно среди молодежи. Тем временем публичное пространство становится более грубым и жестоким", - пишет он.

Тисдалл приводит пример Франции с ее перманентным политическим кризисом из-за того, что общество резко поляризовано между левыми и правыми. Однако Франция не одна такая. По всей Европе - от Британии до Чехии - набирают популярность ультраправые и популистские силы на фоне потери доверия к умеренным политикам.

Видео дня

"Этот уродливый порыв к крайностям является вотумом недоверия к самой демократической системе", - пишет обозреватель и добавляет, что даже в США, которые ранее считались образцом демократии, Дональд Трамп все больше напоминает диктатора, чем демократического президента.

Теряют доверие к самой идее демократии и народы за пределами богатого Запада. От Марокко до Бангладеш, от Индонезии до Кении люди устали от бедности, коррупции и отсутствия реальных альтернатив действующей власти.

"Это фундаментальный вызов, с которым сталкивается каждый: демократия не работает, или работает так плохо, что рискует быть отвергнутой", - пишет Тисдалл.

Обозреватель убежден, что сейчас в мире развернулась глобальная борьба за то, удержится ли демократия как идеология, или мир снова откатится в эру автократий. Пока что эта борьба ведется с переменным успехом: в Грузии демократия проиграла, в Молдове - удержалась.

По мнению Тисдалла "критическая потеря веры в демократические системы" объясняется тем, что демократия перестала приносить постоянный ощутимый прогресс в качестве жизни. Особенно на Западе. Вместо надежд на лучшее будущее люди сталкиваются с инфляцией, трудностями при поиске работы, растущим неравенством богатства и массовой миграцией.

Все это можно объединить в общем, глубоком и повсеместном ощущении потери, с которым живут люди в демократических странах. И именно этим, по мнению Тисдалла, объясняется подъем популистов, обещающих вернуть "старые добрые времена".

Подъем правых популистов в мире

Как писал УНИАН, недавно на выборах в Чехии победила популистская партия, лидер которой уже пообещал отменить военную помощь Украине.

В Германии пророссийская правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" по последним опросам вышла на первое место в электоральных рейтингах.

Это уже не говоря о Дональде Трампе, который стал президентом США под антимигрантскими и изоляционистскими лозунгами с посылом "Сделаем Америку Великой Снова".

Вас также могут заинтересовать новости: