Газ в Европе подорожал на 35% после удара Ирана по крупнейшему заводу по производству СПГ

В мире ожидают длительного дефицита поставок газа.

Цены на природный газ в Европе резко выросли после того, как Иран нанес ракетный удар по крупнейшему в мире заводу по производству сжиженного природного газа.

Издание Bloomberg сообщает, что 19 марта фьючерсы на эталонные сорта подскочили на 35%. Это привело к росту цен более чем вдвое по сравнению с довоенным уровнем. Рынок готовится к последствиям удара по критически важному хабу СПГ, который обеспечивал около пятой части мировых поставок.

Компания QatarEnergy сообщила, что несколько объектов СПГ-инфраструктуры в городе Рас-Лаффан подверглись ракетным ударам, что "привело к значительным пожарам и немалым последующим повреждениям".

Завод в Рас-Лаффане закрылся в начале марта после атаки иранских дронов – это первое прерывание поставок за три десятилетия его работы. Однако последние удары грозят удержать цены на газ в Европе и Азии на высоком уровне гораздо дольше.

Аналитики отмечают, что это может стать поворотным моментом для отрасли СПГ, подобным атаке на "Северный поток", или даже хуже. Нет никаких признаков того, что Катар сможет возобновить работу инфраструктуры в ближайшее время. Поставки СПГ из этой страны могут быть приостановлены на месяцы, а в худшем случае – на годы.

Газовые объекты в Хабшане (Абу-Даби) также были остановлены после того, как на них упали обломки сбитой ракеты. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет меры, если объекты по производству СПГ в Катаре снова подвергнутся нападению.

Детали относительно масштабов ущерба и сроков ремонта пока неизвестны. Хотя азиатские страны покупают большую часть СПГ, поставляемого с Ближнего Востока, любое длительное прерывание поставок приведет к сокращению глобального баланса предложения, что вызовет рост цен во всем мире.

Для Европы, в частности, эскалация конфликта происходит в сложное время, поскольку регион выходит из зимы с исчерпанными запасами в резервуарах. Это означает, что этим летом придется покупать больше партий СПГ, чтобы пополнить запасы, конкурируя с азиатскими покупателями за меньшее количество доступных ресурсов.

Война в Иране – последние новости

Накануне Израиль и США нанесли удар по крупнейшему газовому месторождению в мире – Южному Парсу в Иране. Удар привел к остановке двух нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью около 100 миллионов кубометров в сутки.

После этого Иран выпустил пять баллистических ракет по Катару, одна из которых нанесла удар по Рас-Лаффану.

