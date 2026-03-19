Известный украинский ведущий попал в ДТП (видео)

Известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула попал в ДТП.

Об этом он рассказал в своем Instagram и показал кадры с места аварии. В машине в момент столкновения также ехала его дочь Аделина, но, к счастью, никто не пострадал.

"Все живы и здоровы! Слава Богу! Вез Адель в детский сад и на развороте в стоящую мою машину влетело. По дорогам Донецкой, Запорожской области во время гуманитарных миссий обошлось, а недалеко от дома нет. Эмоции зашкаливали", - отметил Андрей.

Ведущий подчеркнул, что на том месте часто происходят подобные аварии. Поэтому дал совет всем водителям, чтобы они не попали в дорожно-транспортное происшествие.

"Я обращаюсь ко всем, кто едет через Дарницкий мост - там постоянно происходят такие же ДТП. Не переходите в левый ряд, а лучше езжайте в среднем и в правом. Надеюсь, что страховая компания все выплатит быстро", - добавил Джеджула.

Напомним, ранее рэперша Alyona Alyona попала в ДТП. К счастью, никто не пострадал, но звезда была виновна в ситуации на дороге, поэтому сейчас ждет суда.

