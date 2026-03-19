43 года назад учёные сбросили сусликов на вулкан: что из этого получилось

Этот рискованный эксперимент в итоге спас экосистему.

После извержения разрушительного вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, опустошившего местную окружающую среду, учёные на один день выпустили нескольких сусликов на месте извержения, надеясь, что они помогут восстановить экологию. И результаты этого эксперимента оказались настолько позитивными, что их последствия ощущаются и спустя 43 года, пишет popularmechanics.com.

Извержение вулкана Сент-Хеленс в мае 1980 года унесло 57 жизней и причинило колоссальный экологический ущерб. Столкнувшись с опустошением, на восстановление которого местной окружающей среде потребовалось бы значительное время, ученые решили прибегнуть к нетрадиционным методам.

Как указано в отчете Калифорнийского университета, в мае 1983 года, через три года после извержения ученые собрали несколько сусликов, привезли их на место извержения и выпустили их там. Предполагалось, что "выкапывая полезные бактерии и грибы, суслики смогут помочь восстановить утраченную растительную и животную жизнь на горе".

И результаты эксперимента оказались не просто позитивными – они были впечатляющими.

До появления сусликов на этой территории, из пемзовых плит, в которые превратилась земля после извержения вулкана Сент-Хеленс, выросло всего около дюжины растений. Но спустя шесть лет после того, как сусликов на один день поместили на два конкретных участка с пемзой, "там процветало 40 000 растений". Между тем, территория вокруг этих участков, которые не были обработаны сусликами, оставалась бесплодной.

Однако никто не мог представить, что результаты этого единственного дня работы сусликов будут видны и спустя десятилетия. Как указывает статья, опубликованная в журнале Frontiers, спустя четыре десятилетия, микробное сообщество, сформировавшееся на этих участках, в частности микоризные грибы, по-прежнему позволяют растительной жизни процветать в этом районе.

"У деревьев есть свои собственные микоризные грибы, которые поглощали питательные вещества из опавшей хвои и способствовали быстрому восстановлению деревьев, – сказала соавтор статьи Эмма Аронсон о важности грибов. – В некоторых местах деревья восстановились почти сразу. Они не все погибли, как все думали".

Один из выводов этой статьи, как резюмирует миколог из Университета Коннектикута Миа Мальц, заключается в том, что "мы не можем игнорировать взаимозависимость всего в природе, особенно того, что мы не можем видеть, например, микробов и грибов".

Но также, когда ситуация кажется безнадежной, просто бросьте пару сусликов, чтобы решить проблему, и посмотрите, поможет ли это.

Ранее УНИАН рнассказывал о еще одном экологическом эксперименте. Так, Китай десятки лет массово высаживал деревья, чтобы сдержать распространение пустыни Гоби. Однако в итоге это неожиданно привело к другой серьезной проблеме: вода начала исчезать из почвы и водоносных горизонтов.

