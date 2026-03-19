Тянет автобус с 54 пассажирами: Китай изготовил материал, который в 10 раз прочнее стали

Китай достиг значительного технологического прогресса, объявив о начале серийного производства углеродного волокна T1200 - материала, который в 10 раз прочнее стали. Об этом пишет Liber Tatea.

Компании China National Building Material Group удалось перевести углеродное волокно T1200 из лабораторной стадии в промышленное производство, обеспечив мощность в 100 тонн в год. Это стало возможным после более чем 20 лет интенсивных исследований.

"Волокно отличается прочностью на разрыв более 8 гигапаскалей (ГПа). Чтобы продемонстрировать характеристики материала, исследователи изготовили трос, состоящий из 120 000 нитей диаметром менее 2 мм, который смог буксировать автобус с 54 пассажирами", - объяснили в материале.

Такое волокно не только очень прочное, но и легкое, весит всего четверть от веса стали. Это делает его идеальным для применений, где снижение веса очень важно, не ставя под угрозу безопасность.

"Массовое производство превращает этот материал из лабораторной диковинки в доступный промышленный ресурс", - заверил исследователь Чэнь Цюфэн.

В то же время процесс производства довольно сложен и требует очень точного контроля температуры. Волокно проходит процесс окисления при температурах от 200 до 300 °C, после чего происходит карбонизация при температуре около 2000 °C, что придает ему очень стабильную и прочную внутреннюю структуру.

Другие исследования ученых

Ранее ученые обнаружили на Марсе черный камень, насыщенный древней водой. Метеорит, который, скорее всего, образовался в результате мощного удара на Марсе, датируется более чем 4,48 миллиардами лет.

Также сообщалось, что археологи нашли затерянный средневековый город, который исчез бесследно. Отмечается, что город был основан на границе Померании и Ноймарка - исторически спорного приграничного региона между Германией и Польшей.

Вас также могут заинтересовать новости: