Был проведен свежий опрос, который затронул и сторонников Республиканской, и Демократической партий.

Практически в два раза больше американцев считают диктатором президента США Дональда Трампа "диктатором", чем президента Украины Владимира Зеленского, согласно новому опросу.

С момента вступления в должность месяц назад Трамп резко изменил курс в отношении войны между Украиной и Россией, отказавшись от политики администрации Джо Байдена, пишет Newsweek. Совсем недавно Трамп, как сообщается, назвал Зеленского, который долгое время был ключевым союзником США, "диктатором".

Что показал опрос

В опросе YouGov, проведенном 19 февраля среди 4 071 американца, респондентов спросили, считают ли они Зеленского, Трампа и кремлевского лидера Владимира Путина диктаторами.

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41% опрошенных считают Трампа диктатором, тогда как 45% с этим не согласны. Среди женщин этот показатель выше (46%), чем среди мужчин (35%).

Разрыв заметен и по партийной линии: 80% республиканцев считают, что Трамп не диктатор, а 68% демократов уверены в обратном. Еще 14% респондентов затруднились с ответом.

Когда речь зашла о Зеленском, 22% согласились с утверждением, что он диктатор, 45% не согласны, а 33% не определились.

Среди демократов 63% считают, что Зеленский не диктатор, а лишь 15% думают иначе. У республиканцев мнения разделились: 36% не определились, 31% сказали "нет", 33% — "да".

Что известно о последних высказываниях Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп набросился на Зеленского и заявил, что тот "скромно успешный комик и диктатор без выборов". "Представьте себе, скромно успешный комик Владимир Зеленский уговорил Соединенные Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он, без США и "Трампа", никогда не сможет закончить", - написал Трамп.

Кроме того, по его словам, хоть РФ и напала без причины, но Зеленский говорил неправильные вещи. "Россию можно было так легко отговорить от этого", - отметил президент США.

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