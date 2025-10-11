Во время предыдущего срока Лекорню поработал всего 27 дней.

Президент Франции Эммануэль Макрон повторно назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром. Это произошло через четыре дня после того, как он подал в отставку, пишет Reuters.

Отмечается, что реакция на назначение Лекорню со стороны крайне правых и крайне левых была резкой, и это свидетельствует о том, что его второй срок будет не легче, чем первый, на котором он поработал всего 27 дней.

"Правительство Лекорню II, назначенное Эммануэлем Макроном, который находится в изоляции и оторван от реальности в Елисейском дворце больше, чем когда-либо, - это плохая шутка, демократический позор и унижение для французского народа", - заявил президент партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

Между тем самая неотложная задача Лекорню - подать бюджет в парламент до вечера понедельника.

"Я принимаю - из долга - миссию, доверенную мне президентом Республики, сделать все возможное, чтобы обеспечить Францию бюджетом до конца года и решить повседневные жизненные вопросы наших сограждан. Мы должны положить конец этому политическому кризису, который раздражает французский народ, и этой нестабильности, которая вредит имиджу Франции и ее интересам", - написал он в сети X.

Лекорню добавил, что тот, кто присоединится к его правительству, должен отказаться от своих личных амбиций стать преемником Макрона в 2027 году.

По данным Reuters, в окружении Макрона рассказали, что Лекорню имеет "карт-бланш", и это сигнализирует о том, что президент дает своему премьер-министру много свободы действий для переговоров по кабинету министров и бюджету.

Политический кризис во Франции

Как сообщал ранее УНИАН, 6 октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку уже на следующий день после представления правительства. Президент принял его увольнение. Лекорню, назначенный на должность 9 сентября, был седьмым премьер-министром Макрона.

Politico писало, что крах Макрона ослабляет Европу и Украину. Европейский дипломат сказал изданию, что "Франция слишком велика, чтобы упасть, поэтому эта бесконечная политическая нестабильность ставит под угрозу всю еврозону". Отмечалось, что некоторые аналитики даже предполагают возможность досрочной отставки Макрона, срок полномочий которого истекает в 2027 году. А это открыло бы возможность для успеха правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп уже призвал Макрона уйти в отставку. По его словам, "Франция должна выйти упорядоченным и достойным образом из политического кризиса, который вредит стране". Также политик призвал президента назначить премьер-министра, который способен выполнять повседневные дела, однако заранее сообщить, что он проведет досрочные президентские выборы, как только будет согласован бюджет на следующий год.

