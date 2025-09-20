Это произошло впервые с момента создания партии в 2013 году.

В Германии, которая на сегодня является крупнейшим донором военной помощи Украине, пророссийская "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые стала самой популярной партией в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на данные свежего опроса.

Социологический опрос, проведенный специально по запросу издания, показал, что "Альтернативу для Германии" сегодня поддерживают 26% немецких избирателей. Это первое место среди всех партий в стране – впервые в истории данной политической силы.

Таким образом ультраправые оставили позади блок ХДС/ХСС, который представляет действующий канцлер Фридрих Мерц. Эту политсилу сегодня поддерживают 25% избирателей.

Видео дня

Остальные партии демонстрируют разнонаправленную динамику, но все они сильно отстают от двух лидеров: у Социал-демократов (СДПГ) 15%, у "Зеленых" и "Левых" по 11%.

Как отмечает Bild, если бы выборы в парламент прошли сегодня, то действующая правящая коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ имела бы лишь 40% голосов, чего недостаточно для формирования правительства.

"Это первый случай, когда не ХДС/ХСС или СДПГ, а АдГ становится главной политической силой в Германии. До этого последний раз впереди блока ХДС/ХСС оказывались социал-демократы в марте 2022 года", – отмечает Bild.

"Альтернатива для Германии": что нужно знать

Как писал УНИАН, "Альтернатива для Германии" или просто АдГ является относительно молодой партией по немецким меркам. Если прочие лидеры избирательных рейтингов отсчитывают свою историю с середины или второй половины ХХ века, то АдГ была создана в 2013 году.

Партия занимает радикально правые позиции. В основном она сосредоточена на критике миграционной политики правительства, выступая за максимальное ограничение притока иностранцев. Кроме того партия явлется "евроскептиком", т.е. выступает за уменьшение финансовой помощи более бедным странам ЕС и в целом за меньшее влияние правил ЕС на внутреннюю ситуацию в стране. Например, АдГ жестко критикует курс на усиление роли зеленой энергетики.

Однако куда более экстравагантной является позиция партии во всем, что касается отношений с РФ. Партия выступает за отмену всех санкций против РФ, а также за возобновление закупок российских газа и нефти. При этом партия требует прекратить любую помощь Украине и вообще отказывается осудить сам факт российского вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: