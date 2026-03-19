Люди были в ошеломлены: в магазине аэропорта живой опоссум поселился среди мягких игрушек

В аэропорту города Хобарт – столицы австралийского островного штата Тасмания - посетители сувенирного магазина стали свидетелями необычной ситуации: среди мягких игрушек поселился настоящий опоссум, пишет The Guardian.

Животное заметили утром в среду в магазине сети Lagardère AWPL. В частности, один из пассажиров обратил внимание на то, что среди плюшевых кенгуру, билби, динго и тасманийских дьяволов выглядывает живое существо – щетохвостый опоссум.

По словам менеджера магазина Лиама Блумфилда, пассажир сообщил о находке сотруднице, которая сначала не поверила услышанному, но затем обратилась к администрации аэропорта. Сотрудники и посетители, увидевшие животное, были в восторге от неожиданного гостя.

Представитель аэропорта рассказал, что опоссум вел себя спокойно. Его благополучно вывели из терминала без каких-либо инцидентов.

Тем временем в магазине решили увековечить необычное событие: сотрудники даже выбирают имя для животного и планируют установить небольшой "уголок памяти" с фотографией.

Кто такие эти опоссумы

Щеткохвостый опоссум (Кузу лисий) – один из пяти видов, обитающих в Тасмании. Они ведут преимущественно ночной образ жизни, но известны своей способностью адаптироваться как к дикой природе, так и к среде, созданной человеком.

Питается листьями, ягодами, фруктами. Основными хищниками, охотящимися на этих милых животных, являются хищные птицы и вараны. Раньше люди в значительных количествах уничтожали этих животных из-за их ценного меха. Оно экспортировалось из Австралии под названием "австралийский сум" или "аделаидская шиншилла". Только в 1906 году на меховых рынках Нью-Йорка и Лондона было продано 4 млн шкурок. Сегодня этот вид находится под охраной.

История макаки Панч поразила мир – что известно

Напомним, недавно людей тронула история маленькой макаки. Малыш по имени Панч, японская макака из зоопарка Ichikawa City Zoo, начал находить свое место среди других обезьян после того, как его отвергла биологическая мать. Животное повсюду ходило с мягкой игрушкой-орангутангом, которую смотрители дали ему для развлечения. Малыш родился в июле прошлого года, но почти сразу был брошен матерью. Игрушку, которую назвали "Ора-мама", он не выпускал из лап – она стала для него заменителем материнской заботы.

Вас также могут заинтересовать новости: