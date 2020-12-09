Ирина Венедиктова рассказала, что Офису генпрокурора удалось добиться результата в вопросе расследования уголовного производства по растрате более 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит", несмотря на системное сопротивление отдельных высокопоставленных должностных лиц в украинских органах власти.

Читайте такжеГенпрокурор Венедиктова отчиталась о борьбе с коррупционными преступлениями (инфографика)Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам, прокуроры пока систематизируют и анализируют полученную информацию о таком вмешательстве в работу органов правопорядка и национальных судов.

"Если эти данные найдут свое объективное подтверждение и в уголовно-процессуальном аспекте, прокуроры немедленно внесут соответствующие сведения в ЕРДР в отношении тех, кто отстаивал интересы подозреваемых по этому делу", - отметила Венедиктова.

Накануне Офис генпрокурора передал в АРМА арестованное имущество по производству о растрате более 2,5 млрд грн средств банка «Финансы и Кредит». Это активы, принадлежавшие конечному бенефициарному владельцу банка: корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей площадью более 22 тыс. кв. м, в частности, оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые и коммерческие помещения, расположенные в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы и Кривого Рога. В случае принятия судебного решения об их конфискации, активы и накопленные из соответствующей суммы проценты будут перечислены в государственный бюджет.

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Автор: УНИАН