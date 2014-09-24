Яценюк выступил в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк начал выступление в Совете внешних отношений (Council of foreign Relations - независимый аналитический центр США).

В ходе визита Яценюк также должен встретиться с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и провести переговоры с главами делегаций ряда государств-членов ООН.

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Завтра, в четверг, 25 сентября, в рамках встречи с представителями деловых кругов США и руководством американских инвестиционных и финансовых учреждений Яценюк представит правительственный план действий «Восстановление Украины».

Видео Council on Foreign Relations