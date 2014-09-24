Яценюк выступил в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке
22:00, 24 сентября 2014Политика
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Арсений Яценюк выступает в независимом аналитическом центре США в рамках визита в Нью-Йорк.
Яценюк ответит на вопросы аналитического центра США / Фото УНИАН
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк начал выступление в Совете внешних отношений (Council of foreign Relations - независимый аналитический центр США).
В ходе визита Яценюк также должен встретиться с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и провести переговоры с главами делегаций ряда государств-членов ООН.
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Завтра, в четверг, 25 сентября, в рамках встречи с представителями деловых кругов США и руководством американских инвестиционных и финансовых учреждений Яценюк представит правительственный план действий «Восстановление Украины».
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