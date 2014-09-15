Еще 58 кандидатов в депутаты зарегистрировались в одномандатных округах

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании комиссии.

В частности, сегодня было зарегистрировано 45 кандидатов-самовыдвиженцев. В частности, в округе 197 (Черкасская область) комиссия зарегистрировала народного депутата Леонида Даценко, в 172 округе (Харьковская область) – народного депутата Владимира Мисика, в округе №47 (Донецкая область) члена Партии регионов Сергея Билогородского, в округе №64 (Житомирская область) – народного депутата Владимира Пехова, в округе №70 (Закарпатье) – народного депутата Михаила Ланьо.

Читайте такжеЦИК готовит к выборам 9 округов на Донетчине и 4 округа на ЛуганщинеТакже к выборам допущен городской голова города Украинка Павел Козырев, который будет баллотироваться в округе №94 (Киевская область).

Таким образом, на сегодняшний день Центризбирком зарегистрировал уже 351 кандидата в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Читайте такжеЦИК зарегистрировала на выборы 205 членов КПУ В частности, 146 кандидатов в депутаты включены в список партии «Гражданская позиция» еще 205 кандидатов включены в список Компартии.

В одномандатных избирательных округах зарегистрировано 167 кандидатов. При этом 153 кандидата будут баллотироваться путем самовыдвижения, 14 - от партий

Как сообщал УНИАН, по данным опроса сейчас в Верховную Раду проходят 5 политических сил, среди которых Блок Петра Порошенко 45,7% , Радикальная партия Олега Ляшко 13,7%, Гражданская позиция 8,1%, ВО «Батькивщина» 8,1% и «Народный фронт» 5,6%.