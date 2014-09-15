В ВР проходят 5 политических сил - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований «Социс» 5-10 сентября во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и подконтрольных террористам районов Донбасса.

По результатам исследования, 74,5% опрошенных выявили намерение принять участие в голосовании на выборах в Верховную Раду Украины. Около 10% на момент проведения опроса не определились со своим намерением принять участие в голосовании, а 15% – не планируют голосовать вообще.

Рейтинговые показатели разделились следующим образом, Блок П.Порошенко получает 26,8% от всех опрошенных и 45,7% от тех, кто определился с выбором и примет участие в голосовании. Радикальная партия О.Ляшко набирает 8,1% и 13,7% – соответственно. Гражданская позиция А.Гриценко – 4,8 (8,1%), ВО «Батькивщина» (Ю.Тимошенко) – 4,7% (8,1%), «Народный фронт» (А.Яценюк) – 3,3% (5,6%).

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Учитывая нижеследующие результаты, в следующий состав Верховной Рады Украины проходят пять политических сил: Блок Петра Порошенко, Радикальная партия Олега Ляшко, Гражданская позиция, ВО «Батькивщина» и «Народный фронт».

За последнее время отмечается значительный рост электоральной поддержки Блока П.Порошенко (+8,4%), частичное падение рейтинга Радикальной Партии О.Ляшко (-4,8%), определенная стабилизация позиций Гражданской позиции (+0,6%), относительное падение показателей ВО «Батькивщина» (-2,1%). Все остальные колебания показателей политических сил находятся в пределах статистической погрешности.

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Справка. Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» в рамках периодического мониторингового исследования «Украина и украинцы», которое проводится начиная с 2010 года, провел общенациональное социологическое исследование, в котором исследовались основные социальные и электоральные ориентации населения Украины накануне выборов в Верховную Раду Украины в конце октября 2014 года. Сроки исследования: 5 - 10 сентября 2014 года.

Исследование было проведено по всей территории Украины (за исключением АР Крым и части Донбасса, где ведутся военные действия).

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондентов. Метод отбора респондентов – квотная выборка (по признакам возраст и пол).

Всего были опрошены 2800 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, выборка репрезентативная в целом для Украины по показателям возраста, пола, размера населенного пункта и делению на регионы.