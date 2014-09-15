Украина стремится повысить уровень сотрудничества с арабским миром - Климкин

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД Украины, об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с 11 послами арабских государств, аккредитованными в Киеве (Алжир, Египет, Ирак, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, ОАЭ, Палестина, Саудовская Аравия, Судан).

Министр отметил, что Украина заинтересована в привлечении дополнительных инвестиций с Ближнего Востока и Северной Африки.

Читайте такжеУкраина вступит в НАТО через несколько лет - нардеп

Климкин также выразил благодарность за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины как в рамках международных организаций, так и на двустороннем уровне.

Он сообщил, что с целью упрощения межчеловеческих контактов сейчас рассматривается возможность упрощения визовых требований с некоторыми арабскими странами. Министр также информировал, что президент Украины планирует назначить в ближайшее время послов в ряд арабских государств.