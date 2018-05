Климкин опубликовал новую символику МИД

Сегодня, 12 сентября, опубликована новая символика МИД Украины, которую разработали украинские дизайнеры.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге Twitter.

"И чтобы не было спекуляций: символика разработана бесплатно украинской студией 3Z. Волонтерство - оно же бывает и дизайнерское", - написал министр.

Нова символіка для МЗС європ. країни. Brand new visual identity for MFA of a European country. http://t.co/ZVE2IqJbeppic.twitter.com/vscxueMmZx