Климкин опубликовал новую символику МИД
12:47, 12 сентября 2014Политика
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В сети появилась новая символика Министерства иностранных дел.
Для МИД Украины разработали новую символику / @PavloKlimkin
Сегодня, 12 сентября, опубликована новая символика МИД Украины, которую разработали украинские дизайнеры.
Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем микроблоге Twitter.
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"И чтобы не было спекуляций: символика разработана бесплатно украинской студией 3Z. Волонтерство - оно же бывает и дизайнерское", - написал министр.
Нова символіка для МЗС європ. країни. Brand new visual identity for MFA of a European country. http://t.co/ZVE2IqJbeppic.twitter.com/vscxueMmZx
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 12, 2014
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