В Луганске боевики выпускают заключенных, в том числе осужденных пожизненно

В Луганске боевики выпускают из СИЗО заключенных, в том числе осужденных пожизненно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители ставшие очевидцами происходящего и источники, близкие к самопровозглашенной «Луганской народной республике».

«В Луганске заключенных из СИЗО отпускают всех. Даже тех, кто на пожизненном», - сказал Снегирев.

Он объяснил это тем, что террористы тем самым хотят еще более дестабилизировать ситуацию в городе.

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