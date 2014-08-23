В Луганске боевики выпускают заключенных, в том числе осужденных пожизненно
21:22, 23 августа 2014Политика
3 0
Террористы тем самым хотят еще более дестабилизировать ситуацию в городе
В Луганске боевики выпускают заключенных, в том числе осужденных пожизненно / Фото УНИАН
В Луганске боевики выпускают из СИЗО заключенных, в том числе осужденных пожизненно.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.
По его словам, данную информацию ему предоставили местные жители ставшие очевидцами происходящего и источники, близкие к самопровозглашенной «Луганской народной республике».
«В Луганске заключенных из СИЗО отпускают всех. Даже тех, кто на пожизненном», - сказал Снегирев.
Он объяснил это тем, что террористы тем самым хотят еще более дестабилизировать ситуацию в городе.
Читайте такжеВ Луганской области разоблачен коммунальщик - «министр здравоохранения ЛНР»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter