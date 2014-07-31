Мэр Одессы отстранил своего пресс-секретаря из-за антиукраинской записи в Facebook

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности руководителя своей пресс-службы Марию Олейник из-за записи антиукраинского содержания на ее странице в Facebook.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов сегодня сообщил журналистам.

По его словам, Олейник ему пояснила, что не делала записи, и что сейчас ей угрожают неизвестные из-за антиукраинского содержания текста, появившегося в соцсети.

Мэр отметил, что не знает, будет ли Олейник восстановлена в должности, так как это зависит и от «ее морального состояния» в связи с угрозами.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, руководитель пресс-службы мэра Одессы Мария Олейник 28 июля якобы написала на своей странице в Facebook: «Когда наши моряки скандируют «Героям слава» в ответ на «самипонимаетечто», хочется смыться. За борт. Или чтобы смыло их. Хотя, ребята, может и не плохие. Просто им не повезло». СМИ публиковали скриншот данной страницы.

Сама Олейник заявила, что запись антиукраинского содержания на ее странице в соцсети сделали неизвестные, взломавшие ее аккаунт.

Она также отметила: «Сейчас, когда такая нестабильная политическая обстановка, выступать с подобными заявлениями, тем более, мне – человеку, который работает в мэрии, это, как минимум безответственно. Заниматься такими вещами абсолютно не по мне».