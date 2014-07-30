СБУ: материалы России по катастрофе Boeing-777 сфабрикованы

15:20, 30 июля 2014
Политика
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СБУ получила данные космической фотосъемки, которые подтверждают факт фабрикации министерством обороны России материалов по катастрофе Boeing-777.

REUTERS

По словам руководителя департамента СБУ Виталия Найды, сфабрикованы были те "данные которые обнародованы 21 июля во время брифинга генштаба России".

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Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, сравнительный анализ "российских данных" космической съемки основывается на цифровых данных спутников.

Можно констатировать, что так называемые "российские доказательства" имеют многочисленные и откровенные признаки подделки и ретуширования, или фотографии были отсняты российскими спутниками-шпионами в другое время, задолгодо сбития Boeing-777.

"Материалы, которые были обнародованы Генштабом России, являются такими, которые не соответствуют действительности и направлены на формирование ложной версии о якобы непричастности вооруженных сил России к террористическому акту против гражданского самолета с использованием ЗРК "Бук-М1", - подчеркивается в сообщении.

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