Террористы обстреливают место катастрофы "Боинга"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Есть зона падения самолета – диаметр 40 км, то есть радиус – 20 км. Наши военные уже подошли к границам этой зоны, однако если в этой зоне раздаются взрывы, то это точно не украинские военные», - заметил он.

«В этой зоне не ведутся боевые действия – это распоряжение президента Украины, украинские военные это распоряжение выполняют на 100%», - заверил пресс-секретарь СНБО.

«Террористы, зная об этом, провокационно совершают там взрывы и осуществляют обстрелы этой территории. Мы заявляем официально, что украинские военные на данной территории боевых действий не ведут», - заявил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

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Читайте такжеООН расценивает как военное преступление сбитый над Украиной гражданский самолет Ранее сегодня Лысенко сообщил, что украинская армия вплотную приблизилась к месту аварии Боинга-777 в Донецкой области, однако активных действий в этом районе не проводит.