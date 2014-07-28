Украина и Нидерланды заключили договор о защите расследования крушения «Боинга»

Документ подписали вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройсман и министр иностранных дел Королевства Нидерланды Франс Тиммерманс, сообщили УНИАН в пресс-службе Минрегиона.

В состав миссии входят эксперты и представители полиции Нидерландов, Австралии и других стран, граждане которых находились на самолете Boeing 777.

Ратификация соглашения Верховной Радой планируется в четверг, 31 июля 2014 года.

24 и 25 июля Украиной подписан ряд нормативно-правовых актов, в частности, с Нидерландами – Меморандума о взаимопонимании в расследовании падения самолета, соглашения между Национальным бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины и Советом безопасности полетов Нидерландов о передаче проведения расследования нидерландской стороне, а также соглашения между Украиной и Австралией о направлении в Украину австралийского персонала.

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Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит пророссийскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По данным авиакомпании Malaysia Airlines, на борту сбитого «Боинга» находилось 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии. Также в самолете находилось 27 граждан Австралии и 12 индонезийцев; 10 граждан Великобритании. Среди пассажиров также были 4 немца, 4 бельгийца, 3 филиппинца, 1 канадец и 1 новозеландец.

24 июля Украина делегировала расследование крушения самолета Boeing-777 «Малазийских авиалиний» Нидерландам.