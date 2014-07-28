Российские фильмы будут проверять на соответствие украинскому законодательству



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино, такое решение принято в связи с ситуацией, сложившейся в результате военной агрессии со стороны России.

При оформлении государственных удостоверений на право распространения и демонстрации для кинотеатрального показа для всех фильмов производства Российской Федерации вводится обязательный пересмотр Экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрации фильмов на соответствие российских лент украинскому законодательству.

Соответствующий приказ Государственного агентства Украины по вопросам кино издан с целью противодействия информационной агрессии иностранных государств, возможному негативному информационно-психологическому влиянию, усиления контроля за соблюдением законодательства по вопросам информационно-психологической безопасности, с учетом социально-политической ситуации в стране.

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Необходимость такого решения особенно актуализировалась в связи с заявками на получение прокатного удостоверения на ленты российского производства, недавно полученные Госкино: фильм «Белая гвардия» (производитель «Кинокомпания Нон-стоп Продакшн», режиссер Снежкин) и фильм «Поддубный» (производитель «Студия ТРИТЕ», режиссер Орлов).

Большинством голосов экспертов, которые пересмотрели «Белую гвардию», этот фильм был признан таковым, который «демонстрирует презрение к украинскому языку, народу и государственности». А в картине «Поддубный», посвященной известному профессиональному борцу, уроженцу Украины, по мнению экспертов, «искажены отдельные факты и переписаны в интересах России, поэтому в условиях войны, которую ведет Россия против Украины, этот фильм является инструментом информационной войны».