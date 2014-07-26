Порошенко: то, как встречают на востоке армию, значит, что против Украины идет внешняя агрессия

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в учебном центре Национальной гвардии в Новых Петровцах перед церемонией награждения военнослужащих Национальной гвардии, которые отличились в ходе Антитеррористической операции.

«Очень важно видеть, как встречают украинских солдат жители освобожденных городов Славянска, Краматорска, Дзержинска, огромного количества, и сегодня еще добавились Рубежное, Северодонецк... И это победное продвижение украинского воина. У меня просто душа радуется, как украинские воины относятся к людям, которых они освободили, какая высокая ответственность, высокая взаимопомощь”, - сказал Порошенко.

Читайте такжеПрезидент отметил наградами группу военнослужащих за мужество и героизмПо его мнению, именно так формируется образ Украины. Это подтверждает, что это “никакой не внутренний конфликт, это Украина, которая защищает свою территорию, защищает против иностранных наемников, против бандитов, против террористов”, сказал президент.

Он подчеркнул, что сегодня идет борьба за независимость нашей страны: “Мы сегодня видим, что это настоящий бой и настоящая борьба за суверенитет Украины, за территориальную целостность Украины, за независимость. И именно здесь куется наша независимость”.