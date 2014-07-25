За неделю силы АТО освободили десять населенных пунктов - СНБО (карта)
13:00, 25 июля 2014Политика
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На протяжении последней недели силы АТО освободили 10 населенных пунктов.
Освобождены десять населенных пунктов / Слово и Дело
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«В целом в течение последней недели силы АТО освободили от боевиков 10 населенных пунктов - Дзержинск, Соледар, Карловку, Нетайлове в Донецкой области, а также Лисичанск, Северодонецк, Попасное, Рубежное, Юбилейный, Первомайское в Луганской области и взяли под контроль стратегически важный населенный пункт Георгиевка в районе Луганска», - отметил он.
По словам Лысенко, силы АТО вошли в аэропорт Донецка и разблокировали аэропорт Луганска.
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