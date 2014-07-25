За неделю силы АТО освободили десять населенных пунктов - СНБО (карта)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«В целом в течение последней недели силы АТО освободили от боевиков 10 населенных пунктов - Дзержинск, Соледар, Карловку, Нетайлове в Донецкой области, а также Лисичанск, Северодонецк, Попасное, Рубежное, Юбилейный, Первомайское в Луганской области и взяли под контроль стратегически важный населенный пункт Георгиевка в районе Луганска», - отметил он.

По словам Лысенко, силы АТО вошли в аэропорт Донецка и разблокировали аэропорт Луганска.