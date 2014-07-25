Боевики снова обстреляли из минометов пункт пропуска "Мариновка" и территорию РФ
18:57, 25 июля 2014Политика
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Террористы сегодня в очередной раз обстреляли из минометов пункт пропуска «Мариновка» и совершили провокационный обстрел территории РФ.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«Сегодня в 13.25 из минометов террористы обстреляли украинский пограничный пункт пропуска «Мариновка» со стороны населенного пункта Дмитровка», - отметил он.
Также Лысенко добавил, что «после этого боевики совершили провокационные обстрелы российской территории».
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