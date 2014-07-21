Террористы обстреляли территорию РФ из украинских сел Дьяково и Дмитровка - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Террористы продолжают провокации на границе Украины. Сегодня в 16:35 они осуществили артиллерийский обстрел территории РФ из украинских населенных пунктов Дмитровка и Дьяково с целью вызова огня по силам АТО российской артиллерией», - заявил он.

Читайте такжеСНБО: Террористы прорываются в Украину под прикрытием артиллерийского огня россиян

«В связи с этим Государственная пограничная служба Украины в режиме реального времени начала информирование российской стороны о данных случаях с изложением реальной ситуации», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным СНБО Украины, 17 июля поддерживаемые Россией террористы обстреляли российский населенный пункт Куйбышево, в ответ РФ открыла огонь по силам АТО.

18 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в случае продолжения обстрела территории России со стороны Украины РФ может подавить огневые точки.

Он также отметил, что Москва пока еще рассматривает ситуацию с обстрелом своей территории со стороны Украины как результат непрофессионализма или просто случайность.

«Мы уже предупредили, если это будет продолжаться, то мы примем необходимые меры. Как минимум, если будет понятно, что это преднамеренно сделано, я убежден, что нам нужно такую точку подавить разовым путем», - сказал он.