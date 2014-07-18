Елисеев проинформировал вице-президента ЕК об обеспечении Киевом беспристрастного расследования катастрофы Боинга

Как сообщили УНИАН в представительстве Украины при ЕС, соответствующий телефонный разговор состоялся в пятницу.

Елисеев сообщил С.Калласу о решении президента Украины Петра Порошенко немедленно создать Комиссию для выяснения обстоятельств и причин катастрофы самолета Boing-777, в которую также пригласили международных экспертов.

Посол Украины также напомнил вице-президенту ЕК об уничтожении накануне боевиками в этом районе самолетов Вооруженных Сил Украины АН-26 и СУ-25.

„Эта катастрофа стала трагическим продолжением агрессии России против суверенитета и территориальной целостности Украины, которая началась с аннексии Крыма”, - отметил Елисеев.

Кроме того, украинский дипломат проинформировал о перехвате Службой безопасности Украины разговоров между боевиками, которые подтверждают факт передачи незаконным вооруженным формированием ракетно-зенитного комплекса „Бук-М” вместе с военным экипажем.

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Елисеев подчеркнул, что украинская сторона на регулярной основе будет информировать международных партнеров о развитии ситуации и результатах расследования этой катастрофы.

От имени руководства Украины он выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате сбития пассажирского самолета Малайзийских авиалиний.

Каллас поблагодарил за предоставленные факты и подчеркнул, что сторона ЕС владеет информацией о предыдущих случаях уничтожения самолетов и продолжает внимательно отслеживать ситуацию.

Вице-президент выразил полную поддержку действиям президента Украины, которые, по его мнению, позволят обеспечить беспристрастное и объективное расследование обстоятельств катастрофы. Стороны согласились, что результатом следственных действий должно стать привлечение к ответственности всех виновных в этой трагедии.