Украина предоставит ООН доказательства причастности России к катастрофе Boeing-777
12:22, 18 июля 2014Политика
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Постоянный представитель Украины в Совете безопасности ООН Юрий Сергеев заявляет, что на сегодняшнем заседании Совбеза в связи с падением малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области Украина предоставит доказательства причастности РФ к катастрофе самолета.
Украина предоставит ООН доказательства причастности РФ к катастрофы / REUTERS
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Ukraine will present the evidence of Russian military involvement into the Boeing crash. This crime should be fully investigated.
— Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) July 17, 2014
«Украина предоставит доказательства российской военной причастности к аварии Boeing. Это преступление должно быть полностью расследовано», - написал он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с падением малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области. Заседание состоится по запросу Великобритании и начнется в 17.00 по киевскому времени.
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