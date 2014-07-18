Украина предоставит ООН доказательства причастности России к катастрофе Boeing-777

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ukraine will present the evidence of Russian military involvement into the Boeing crash. This crime should be fully investigated. — Yuriy Sergeyev (@Yuriy_Sergeyev) July 17, 2014

«Украина предоставит доказательства российской военной причастности к аварии Boeing. Это преступление должно быть полностью расследовано», - написал он.

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