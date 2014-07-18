Украина предоставит ООН доказательства причастности России к катастрофе Boeing-777

12:22, 18 июля 2014
Политика
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Постоянный представитель Украины в Совете безопасности ООН Юрий Сергеев заявляет, что на сегодняшнем заседании Совбеза в связи с падением малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области Украина предоставит доказательства причастности РФ к катастрофе самолета.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Украина предоставит доказательства российской военной причастности к аварии Boeing. Это преступление должно быть полностью расследовано», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с падением малайзийского самолета Boeing-777 в Донецкой области. Заседание состоится по запросу Великобритании и начнется в 17.00 по киевскому времени.

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