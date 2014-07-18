По факту падения Boeing-777 возбуждено уголовное дело по статье “теракт”

Об этом УНИАН сообщил источник в МВД Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

Дело внесено в Единственный реестр досудебных расследований следственным отделом Шахтерского районного управления Министерства внутренних дел Донецкой области, отметил собеседник агентства.

Читайте такжеБоевики не намерены прекращать боевые действия для расследования крушения Boeing-777 Как сообщал УНИАН, 17 июля в 16.20 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили малайзийский лайнер Boeing-777, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту самолета находились 298 человек, в частности, 15 членов экипажа.

Читайте такжеВиновных в крушении Boeing-777 должен судить Международный трибунал в Гааге – Яценюк СБУ опубликовала записи разговоров террористов, из которых следует, что именно они сбили самолет. В СБУ отметили, что в 16.40 террорист по прозвищу «Бес» доложил полковнику Главного разведывательного управления ГШ ВС РФ Василию Геранину о том, что казаки сбили самолет. Сначала «Бес» говорит, что это украинский самолет, но затем перезванивает и докладывает, что это гражданский самолет со многими жертвами.