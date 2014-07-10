Надежда Савченко находится в одиночной камере СИЗО Воронежа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сообщила на пресс-конференции.

Лутковская отметила, что ей неизвестно, каким образом Савченко, которая содержалась в качестве заложницы террористами «ЛНР», оказалась на территории России, и добавила, что обратится по этому поводу к своему российскому коллеге.

«Я не получила ответа, каким образом человек, который в качестве заложника был задержан так называемой «ЛНР», оказался в Воронеже – сама или она туда приехала или все-таки это киднепинг. Поэтому я буду работать как официальным путем, в частности через запрос к омбудсмену Российской Федерации и к соответствующему региональному омбудсмену. Также есть несколько правозащитных инициатив, в том числе относительно обращения в международные инстанции. Рассматривается возможность обращения в Европейский суд по правам человека со ссылкой на Правило 39, по которому Европейский суд имеет право непосредственно вмешаться в ситуацию. Потому что ситуация сейчас выглядит как похищение человека», - сказала Лутковская.

Она сообщила, что Савченко уже посетили российские правозащитники и сообщили своим украинским коллегам, что у летчицы нет жалоб на то, что к ней могли применять истязания или пытки.

«Есть пожелания относительно книжек, которые она хотела бы получить, относительно кофе, которого ей не хватает. Она находится в следственном изоляторе в одиночной камере», - сказала Лутковская.

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Как сообщал УНИАН, военная летчица Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Воронеже.

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В Следственном комитете РФ утверждают, что Савченко под видом беженки нелегально пересекла границу России и была задержана во время проверки документов в одном из населенных пунктов. Российские следователи утверждают, что Савченко проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу об убийстве российских журналистов.

По данным СМИ, суд Новоусманского района арестовал Савченко на два месяца - до 9 сентября.