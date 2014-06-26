Командующий Нацгвардии приказал достойно ответить террористам, которые атакуют часть в Донецке
В связи с нападением террористов на воинскую часть 3004 в Донецке командующий Нацгвардии Украины генерал-лейтенант Степан Полторак записал видеообращение к личному составу и общественности.
"В случае дальнейшей эскалации конфликта и попытки нападения на военный городок, дать достойный ответ преступникам", - сказал он.
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Командующий также подчеркнул, что главной задачей военнослужащих является защита государства.
Как сообщал УНИАН, вооруженная группировка "Кальмиус" в четверг вечером начало штурм воинской части 3004 Национальной гвардии Украины в Донецке. В результате штурма ранены 5 пророссийских боевиков.
Впоследствии штурм прекратился и начались переговоры между руководством части и вооруженными нападающими. Однако вскоре террористы продолжили атаковать воинскую часть и обстреляли из минометов военный городок.