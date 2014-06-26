Командующий Нацгвардии приказал достойно ответить террористам, которые атакуют часть в Донецке

23:10, 26 июня 2014
Политика
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В связи с нападением террористов на воинскую часть 3004 в Донецке командующий Нацгвардии Украины генерал-лейтенант Степан Полторак записал видеообращение к личному составу и общественности.

Полторак

"В случае дальнейшей эскалации конфликта и попытки нападения на военный городок, дать достойный ответ преступникам", - сказал он.

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Командующий также подчеркнул, что главной задачей военнослужащих является защита государства.

Как сообщал УНИАН, вооруженная группировка "Кальмиус" в четверг вечером начало штурм воинской части 3004 Национальной гвардии Украины в Донецке. В результате штурма ранены 5 пророссийских боевиков.

Впоследствии штурм прекратился и начались переговоры между руководством части и вооруженными нападающими. Однако вскоре террористы продолжили атаковать воинскую часть и обстреляли из минометов военный городок.

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