Командующий Нацгвардии приказал достойно ответить террористам, которые атакуют часть в Донецке

"В случае дальнейшей эскалации конфликта и попытки нападения на военный городок, дать достойный ответ преступникам", - сказал он.

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Командующий также подчеркнул, что главной задачей военнослужащих является защита государства.

Как сообщал УНИАН, вооруженная группировка "Кальмиус" в четверг вечером начало штурм воинской части 3004 Национальной гвардии Украины в Донецке. В результате штурма ранены 5 пророссийских боевиков.

Впоследствии штурм прекратился и начались переговоры между руководством части и вооруженными нападающими. Однако вскоре террористы продолжили атаковать воинскую часть и обстреляли из минометов военный городок.