Консультации с РФ по имплементации соглашения о ЗСТ с ЕС не нужно политизировать - Немыря

Об этом народный депутат Украины (ВО «Батьківщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Могут возникнуть технические вещи, по которым разумно проводить технические консультации. Но это не должно быть политизировано. Более того, я думаю, в интересах украинской стороны и производителей проводить технические консультации, но видеть красную линию, когда эти консультации перерастают во что-то такое, что уже является политическим давлением», - сказал Немыря.

Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которая предусматривает создание Зоны свободной торговли, будет подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.

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Москва ранее заявляла, что будет вынуждена закрыть свой рынок с Украиной, чтобы не допустить неконтролируемого наплыва в РФ европейских товаров, которые могут попадать через украинскую территорию благодаря действию этого соглашения.

В настоящее время ЕС и РФ проводят двусторонние консультации по поводу Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

25 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова провести публичные консультации по поводу имплементации пунктов соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом для того, чтобы снять все предубеждения по этому вопросу для российской стороны.