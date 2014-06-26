Консультации с РФ по имплементации соглашения о ЗСТ с ЕС не нужно политизировать - Немыря
Консультации с Россией по поводу имплементации пунктов соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, которые будут проводиться для того, чтобы снять все предубеждения российской стороны по этому вопросу, не нужно политизировать.
Об этом народный депутат Украины (ВО «Батьківщина»), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
«Могут возникнуть технические вещи, по которым разумно проводить технические консультации. Но это не должно быть политизировано. Более того, я думаю, в интересах украинской стороны и производителей проводить технические консультации, но видеть красную линию, когда эти консультации перерастают во что-то такое, что уже является политическим давлением», - сказал Немыря.
Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которая предусматривает создание Зоны свободной торговли, будет подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.
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Москва ранее заявляла, что будет вынуждена закрыть свой рынок с Украиной, чтобы не допустить неконтролируемого наплыва в РФ европейских товаров, которые могут попадать через украинскую территорию благодаря действию этого соглашения.
В настоящее время ЕС и РФ проводят двусторонние консультации по поводу Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
25 июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Украина готова провести публичные консультации по поводу имплементации пунктов соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом для того, чтобы снять все предубеждения по этому вопросу для российской стороны.