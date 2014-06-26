Работа половины украинских угольных шахт экономически нецелесообразна – эксперт

Работа половины украинских шахт и производственных мощностей экономически нецелесообразна вне зависимости от отношений Украины с Европейским Союзом.

Такое мнение в ходе круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1» высказал глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Проблемы угольной промышленности – это не вопрос сотрудничества Украины и ЕС. Это старая фундаментальная проблема. Мы должны признать, что половина украинских шахт и мощностей являются экономически нецелесообразными», - сказал Бураковский.

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По его словам, проблемы угольной промышленности нужно решать и в условиях ассоциации с ЕС и без нее.

Он сообщил, что украинским металлургам для производства конкурентоспособной продукции на экспорт выгоднее завозить уголь из других стран, в частности, из Польши.

При этом аналогичные проблемы существовали в российской угольной промышленности, и в итоге это привело к массовому закрытию шахт в соседней с Украиной Ростовской области.

«В Ростовской области угольная промышленность умерла в силу экономических и других причин», - сказал Бураковский.

Читайте такжеДотации убыточных шахт Донбасса составляют 34 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, премьер министр Аресений Яценюк ранее заявлял, что бюджетные дотации государственных угольных предприятий Донецкой и Луганской областей, с учетом покрытия убытков шахт и выплаты зарплаты шахтерам, на 2014 год составляют 34 млрд гривень, а правительство платит за каждую тонну угля, добытую на госшахтах, в среднем 1,5 тыс. грн, при том что коммерческая стоимость угля достигает 600 грн/тонну.

Ранее СМИ сообщали, что экс-президент Украины Виктор Янукович получал незаконный доход на тендерах по поставке угля для государственных энергокомпаний. Цена тонны угля составляла около 400 грн, однако после перепродажи его через несколько компаний стоимость угля увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в "карманах" окружения Януковича.

Справка УНИАН. Государственные угольные шахты за январь-апрель 2014 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции, без учета господдержки, на 2,1% - до 4,86 млрд грн. Для покрытия этих убытков из государственного бюджета поступило 4,308 млрд грн.

Государственные шахты за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.