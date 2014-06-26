Воинскую часть в Донецке штурмовали около 200 террористов, из них пять человек ранены

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

«26 июня около 17.00 до 200 вооруженных преступников, назвавших себя группировкой «Кальмиус» подошли к военной части 3004 Национальной гвардии Украины, расположенной в г. Донецке, с ультиматумом передать оружие и перейти на сторону сепаратистов», - говорится в сообщении. Преступники, вооруженные автоматами, гранатометами, минометами, крупнокалиберными пулеметами и боевой разведывательно-дозорной машиной (БРДМ), требовали сдаться и сложить оружие, но военнослужащие ответили категорическим отказом, подчеркнуто в сообщении.

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Примерно в 17.45 начался штурм воинской части. Первая попытка штурма была отбита военнослужащими. Со стороны нападавших пять человек ранены. Военнослужащие во время штурма не пострадали.