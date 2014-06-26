После подписания Соглашения с ЕС в отношениях между Украиной и РФ не будет кулуарности - политолог

После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в отношениях между Украиной и Россией не будет кулуарности и непрозрачности.

Такое мнение выразил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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«Сложно прогнозировать, какой будет в полном формате политика Украины по отношению к России (после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС), но можно сказать, чего там не будет. Там не будет непрозрачности, кулуарности, политико-экономического, скажем так, бартера, обмена экономических преференций на стратегические интересы», - отметил эксперт.

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Пашков при этом подчеркнул, что Украина должна как-то с Россией сотрудничать и вести диалог.

Как сообщал УНИАН, экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, которая предусматривает создание Зоны свободной торговли, будет подписана 27 июня в Брюсселе при участии президента Украины Петра Порошенко.