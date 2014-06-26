СМИ: Предприниматель из Артемовска, семью которого расстреляли боевики, начал партизанскую войну

Об этом рассказал во время пресс-конференции командир спецбатальона «Шахтерск», бывший предприниматель Руслан Онищенко, сообщает Galnet.

«Сейчас сепаратисты ездят по домам мирных жителей и забирают мужчин. Тех, кто не хочет воевать, заставляют рыть окопы, строить блок-посты или ставят живым щитом перед украинской армией», - рассказал Онищенко.

Также он сообщил, что точное количество погибших как среди военнослужащих, так и среди мирного населения, посчитать невозможно.

«Раньше на Саур-Могиле в Донецкой области стоял памятник солдату. Сейчас от памятника остались только ноги, а территория вокруг него заполнена трупами, которые не дают забрать», - говорит он.

Читайте такжеНа Донетчине ночью обстреляли дом главы местной организации чернобыльцевТакже он сообщил, что террористы особое внимание обращают на частных предпринимателей, требуя от них сотрудничества в противоправных действиях.

«Нас заставляли участвовать в построении блок-постов, а тех, кто отказывался, называли «бандеровцами» и «Правым сектором». Атаковали мою автоколонну, стреляли из гранатометов и пулеметов, сгорели машины, погибли работники базы. Убили даже моих любимых собак, которых у меня было 28. Теперь у меня нет ни бизнеса, ни дома», - подчеркнул он.

Также он рассказал о частном предпринимателе из Артемовска, который несколько лет занимался бизнесом.

«Когда сепаратисты приехали к его дому, он начал с ними бой. Когда боевики поняли, что они его так просто не возьмут, они приехали на БТР и обстреляли дом из пулемета. Предпринимателю удалось бежать через подземный ход, но погибли его жена и ребенок. И сегодня уже пятый день, как он сам ведет с ними партизанскую войну: периодически появляется и убивает террористов небольшими группами по два-три человека. Он оставил записку, в которой написал, что пока не убьет 100 сепаратистов, не остановится», - сообщил Онищенко.

По его словам, террористы ведут себя очень жестоко. Очень часто к раненым не пропускают врачей, а тех, кого удалось забрать в больницу, убивают и там.