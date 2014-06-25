СМИ: Милиция рассматривает две версии убийства младенца в Антраците - гранатомет и взрывное устройство

Погиб 9-месячный Егор Александров, который, по словам знакомых его родителей, был долгожданным ребенком в молодой шахтерской семье.

Как сообщает ТСН, отец с маленьким сыном вышел на прогулку, когда раздался взрыв. Он был такой силы, что его услышали даже в других районах города.

Читайте такжеВ Антраците от выстрела из гранатомета погиб младенец - СМИЧто именно взорвалось во дворе многоэтажки, доподлинно неизвестно. По разным версиям, это мог быть взрыв-пакет, который кто-то подкинул во двор; граната, которую бросили из окна соседнего дома; или снаряд гранатомета, из которого стреляли из окна автомобиля.

Один из осколков, от которых погиб ребенок, попал прямо в сердце. Об этом пишут в соцсетях врачи, которые этой ночью дежурили в городской больнице. Когда врачи приехали на место, мальчик еще дышал, но спасти младенца не успели. Маленький Егор умер в скорой по дороге в больницу.

Согласно официальной версии луганской областной милиции, стреляли из подствольного гранатомета. В то же время там не исключают, что это могло быть и взрывное устройство. Вокруг места взрыва нашли следы многочисленных осколков.

Окончательно причина будет установлена после проведения взрывотехнической экспертизы, сообщила пресс-офицер антрацитовской городской милиции Наталья Опарина.

По факту гибели ребенка начато уголовное расследование. Действия неизвестных лиц или лица квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка.

Ранее сообщалось, что местные жители возмущены убийством ребенка и обвиняют в нем террористов, поскольку украинских войск там нет.