В Харькове суд оставил под стражей Луганского священника, задержанного за нападение на избирательный участок

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Марецкого Александр Шадрин. По его словам, соответствующее решение Апелляционный суд Харьковской области принял в пятницу, 6 июня. Марецкий участвовал в судебно заседании в режиме видеоконференции. Таким образом, Марецкий будет оставаться под стражей до 27 июля.Читайте такжеПорошенко выступает за досрочные местные выборы на Донбассе: «Говорить с бандитами мы не будем»

Шадрин отметил, что решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Марецкого задержали на Луганщине за вооруженное нападение на избирательный участок. Его обвиняют по ч. 2 ст. 258 (террористических акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

29 мая один из харьковских судов избрал меру пресечения для Марецкого в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без определения размера залога.