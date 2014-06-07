Инаугурация пятого президента Украины Петра Порошенко (онлайн-трансляция)

Сегодня состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Петра Порошенко.

11:16 Президент Порошенко отправился на территорию Национального заповедника "София Киевская" после поднятия государственного флага под гимн Украины. Прозвучало 10 залпов салюта. Почетный караул прошлась маршем перед президентом и главнокомандующим Порошенко.

11:03 Порошенко прибыл на Софийскую площадь.

11:02 Снайперы на зданиях на Софийской площади.

10:59 Порошенко заявляет, Украина была, есть и будет унитарным государством.

«Именно европейский опыт подсказывает нам, что значительную часть полномочий уже сейчас нужно делегировать из центра местным органам власти. Реформа по децентрализации начнется уже в этом году изменениями в Конституцию. Новые полномочия получат новоизбранные местные советы, но Украина была, есть и будет унитарным государством. Бред о федерализации не имеет почвы для Украины», - подчеркнул Порошенко.

10:57 Президент Украины Петр Порошенко отправился на Софийскую площадь.

10:53 Завершилась первая часть инаугурации Президента Украины в ВР.

10:50 ПОРОШЕНКО ОБЕЩАЕТ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ ШАГОМ К ПОЛНОПРАВНОМУ ЧЛЕНСТВУ УКРАИНЫ В ЕС.

10:47 Заработал официальный сайт президента Украины Петра Порошенко.

10:43 УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК БУДЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ - ПОРОШЕНКО

10:40 КРЫМ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ УКРАИНСКИМ - ПОРОШЕНКО

10:36 Порошенко: никто нас не будет защищать, пока мы не учимся защищаться сами.

10:35 ПОРОШЕНКО ОБЕЩАЕТ, ЧТО БУДЕТ СОЗДАН КОРИДОР ДЛЯ РОССИЙСКИХ НАЕМНИКОВ.

10:34 Порошенко: Янукович финансирует террористов и несет полную ответственность за то, что происходит на Донбассе.

10:30 Президент Украины Порошенко попросил присутствующих почтить минутой молчания тех, кто погиб за свободу и независимость Украины.

10:20 Порошенко получил государственные символы президента Украины.

10:19 Порошенко дает присягу на верность украинскому народу.

09:23 Червоний килим для Порошенка вже готовий.

Чистий килим для нового президента. \ фото Denys V. Kryvopalyi pic.twitter.com/7qRad3q98C — Hromadske.TV (@HromadskeTV) 7 июня 2014

Журналісти вже чекають на початок церемонії. На подвір'ї Ради - червоний килим \ фото Denys V. Kryvopalyi pic.twitter.com/2zBj6dOr8f — Hromadske.TV (@HromadskeTV) 7 июня 2014

09:02 Церемония должна начаться в 10:00.

Глава государства присягнет на верность народу Украины и обратится к людям с речью на торжественном заседании Верховной Рады. Вторая часть состоится в Киеве на Софийской площади, передает ТСН.ua.

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Все главные моменты инаугурации вы можете увидеть в прямом эфире.

На официальную церемонию прибудут президенты и премьер-министры минимум 20 стран. При этом лидеры многих стран уже поздравили новоизбранного главу государства с победой на выборах и пообещали всяческую поддержку.

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Как известно, Петр Порошенко победил на выборах президента 25 мая в первом туре, набрав 54,7% голосов.

В Польше он заявил, чтово время инаугурации им будет предложен путь разрешения кризиса на Востоке Украины через широкую амнистию и децентрализацию власти.