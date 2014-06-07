Порошенко отверг идею федерализации: Украина останется унитарной державой
11:08, 07 июня 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, Украина была, есть и будет унитарным государством.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде Украины.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса
«Именно европейский опыт подсказывает нам, что значительную часть полномочий уже сейчас нужно делегировать из центра местным органам власти. Реформа по децентрализации начнется уже в этом году изменениями в Конституцию. Новые полномочия получат новоизбранные местные советы, но Украина была, есть и будет унитарным государством. Бред о федерализации не имеет почвы для Украины», - подчеркнул Порошенко.
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