Порошенко отверг идею федерализации: Украина останется унитарной державой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде Украины.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

«Именно европейский опыт подсказывает нам, что значительную часть полномочий уже сейчас нужно делегировать из центра местным органам власти. Реформа по децентрализации начнется уже в этом году изменениями в Конституцию. Новые полномочия получат новоизбранные местные советы, но Украина была, есть и будет унитарным государством. Бред о федерализации не имеет почвы для Украины», - подчеркнул Порошенко.