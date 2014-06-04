Порошенко на инаугурации предложит Украине широкую амнистию и децентрализацию страны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом новоизбранный президент Украины сказал на брифинге для прессы по результатам своего визита в Варшаву.

Порошенко отметил, что сегодня он ведет переговоры со странами ЕС, Канадой и США по разработке этого плана. "Сегодня мы продолжили обсуждение деталей мирного плана, и я, как украинский президент, буду иметь возможность презентовать этот план Украины во время инаугурации", - сказал Порошенко.Читайте такжеИнаугурация Порошенко состоится 7 июня

Он отказался говорить о деталях этого плана, в том числе о том, будет ли он предусматривать введение военного положения, сославшись на то, что работа над этим планом продолжается, и по его прогнозу завершится в пятницу в Нормандии, где будут очередные встречи с руководством ведущих стран мира.

Вместе с тем Порошенко отметил, что его план мирного урегулирования будет предусматривать децентрализацию Украины, причем речь идет о децентрализации страны по польской модели: "Это будет абсолютно твердое предложение децентрализации, причем децентрализация развита по польской модели. Поляки и Европейский Союз готовы предоставить нам решительную поддержку по внедрению этой модели децентрализации. (Она) передает реальные властные полномочия на места, и это будет очень актуально для наших коллег с востока - Донецка и Луганска".

Также, по словам Порошенко, предлагается ввести широкомасштабную амнистию и ряд других мер, которые позволят начать и гарантировать мирный процесс.Читайте такжеНа инаугурацию Порошенко приедут главы государств и правительств 20 стран

Он также напомнил, что сегодня во время встречи с президентом США Бараком Обамой они договорились об углублении военного сотрудничества и предоставлении Соединенными Штатами Америки украинской стороне нелетальной военной помощи.