На инаугурацию Порошенко приедут главы государств и правительств 20 стран

На сегодняшний день свое участие в церемонии инаугурации президента Украины Петра Порошенко подтвердили главы государств и правительств 20 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

"По состоянию на сегодняшний день у нас есть подтверждение участия в церемонии инаугурации уже около 20 иностранных глав государств и правительств, в частности, вице-президента США Джозефа Байдена, президента Польши Бронислава Коморовского, президента Литвы Дали Грибаускайте, федерального президента Швейцарии, действующего председателя ОБСЕ Дидье Буркхалтера", - сказал он.

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Также, по словам Перебыйноса, на церемонию приглашены федеральный президент Германии Йоахим Гаук, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент Молдовы Николае Тимофти.

Как сообщал УНИАН, 2 июня ЦИК объявила Петра Порошенко избранным президентом Украины на досрочных выборах 25 мая.

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Он стал пятым президентом Украины в современной истории и первым, выигравшим выборы уже в первом туре.

Сегодня, 3 июня, Верховная Рада приняла постановление о дате, времени и месте проведения торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом.

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Постановлением предусматривается провести 7 июня в 10.00 в сессионном зале Верховной Рады торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги народу новоизбранным президентом Украины.