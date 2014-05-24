СМИ: Украина переходит ко второй фазе мероприятий для безвизового режима ЕС

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

МИД Украины в пятницу с официальной поддержкой страны накануне президентских выборов посетили министры иностранных дел Дании, Норвегии и Эстонии. Они встречались с кандидатами в президенты. Также министры напомнили, что после выборов ожидается окончательное подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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"Вы переживате сложное время, но вы должны знать: у вас есть друзья в Европе. Мы поддерживаем ваши усилия к стабилизации, приветствуем проведение выборов,и, что самое важное: мы рядом с вами в длительной дороге, которую вы начинаете в это воскресенье: к реформам, к мирной, единой Украине", - поддержали украинцев европейские дипломаты.